VEDANO OLONA – Oggi al centro sportivo di Vedano Olona la prima edizione del torneo All stars che vede opposte le selezioni con i migliori giocatori della Promozione e della Prima categoria local. Nel “Team Catanese” di Promozione anche tre nomi molto conosciuti agli appassionati del calcio locale del saronnese, ovvero l’ex Fbc Saronno Giorgio Calizzi, l’attuale bomber del Fbc Saronno Davide Milazzo e Simone Maugeri dell’Aurora Uboldese.

Il ritrovo delle squadre partecipanti al torneo è alle 17.30 negli spazi del centro sportivo di via Trezzi. L’iniziativa è promossa dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

(foto archivio: Davide Milazzo con la maglia del Fbc Saronno)

12062022