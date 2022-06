x x

SARONNO – L’appello dei commercianti Dennis Bellotti e Fabio Auteri inizia a dare i suoi frutti. Ieri sera, malgrado le aperture ufficiali partano settimana prossima, hanno iniziato ad alzarsi le saracinesche e anche con la complicità del gran caldo qualche saronnese in più si è visto in centro.

Piazza Riconoscenza ha risposto bene all’apertura dei due commercianti ma anche diverse attività di corso Italia hanno aperto. Completamente chiusa via San Giuseppe e l’ultimo tratto in prossimità di via Carcano dell’arteria centrale di Saronno. Comunque un buon passo avanti soprattutto se si considera i costi a cui vanno incontro le attività che restano aperte la sera e il fatto che abitualmente le luci dei negozi si accendono solo dalla seconda apertura in poi.

“Sicuramente c’è stato un miglioramento rispetto a settimana scorsa – spiega Dennis Bellotti il commerciante che ha lanciato l’idea delle aperture del giovedì sera anticipate – qualche negozio aperto in più c’è stato e anche qualche cliente in più. Abbiamo lavorato un po’ più di settimana scorsa ma certo l’iniziativa deve carburare. Siamo comunque ottimisti anche perchè un passo avanti si è visto”.

Ad inizio settimana i commercianti presenteranno all’Amministrazione, per avere un sostegno sul ffronte dell’organizazione, un programma di piccoli eventi in modo da recuperare il fatto che il calendario estivo comunale utili altre location.

Da risolvere il problema spazzatura con i sacchi e i cartoni esposti da commercianti e cittadini esposti ad inizio serata. In passato era stato organizzato un servizio di raccolta pomeridiano in modo da ovviare al problema. Soluzione che potrebbe essere riproposta settimana prossima con l’avvio ufficiale delle aperture

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn