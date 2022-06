x x

SARONNO – Alcune altalene sono state riparate ma molti giochi dei parchi saronnesi restano ancora inagibili, ci sono aree chiuse per lavori, aree transennate e altri giochi, come le amatissime carrucole, che attendono da anni una nuova vita. Altri come quelli al Matteotti sono stati rimossi e mai sostituiti Nel culmine della primavera quando le scuole sono ormai chiuse un gruppo di mamme saronnese rilanciano il loro appello per una rapida sistemazione delle aree giochi in città.

Tra le situazioni più critiche quelle del parco di via Monte Santo dove l’isola gioco è offlimits da mesi, chiusa dalla rete rossa da cantiere così da costringere i bimbi a giocare solo con due altalene. Solo altalene, recentemente riattivate, al parco di via Petrarca dove resta danneggiata la mitica carrucola amatissima dai bimbi e mai riparata, nonostante gli appelli dall’Amministrazione sia qui sia al parco della Cassina Ferrara.

Particolarmente critica la situazione al parco giochi di via Leonardo da Vinci dove i giochi sono “spariti” da anni per l’arrivo di una sorta di maxi draghetto e malgrado le proteste e le richieste non ci sono arredi che permettano ai bimbi di giocare con scivoli o altalene.

Problemi anche nell’area gioco di Villa Gianetti in via Roma: qui gli operai comunali hanno dovuto transennare un’area della pavimentazione antishock talmente danneggiata da essere pericolosa. In via Biffi ritorna il problema del plexyglass della pista di pattinaggio decisamente pericolante.

“Abbiamo fatto segnalazioni per tutto il periodo invernale – concludono le mamme – abbiamo utilizzato l’app Municipium e ora è i bimbi voglio giustamente passare del tempo all’aperto sono ancora una volta e un po’ in tutta la città penalizzati”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

18062022