x x

SARONNO – Momenti agitati l’altra notte attorno all’1.30 nella centralissima piazza Libertà di Saronno: chi ancora si attardava da quelle parti ha visto arrivare carabinieri, automedica ed ambulanza. A quanto pare, ma i contorni della vicenda sono ancora da chiarire con precisione, vi sarebbe stata una aggressione. Un giovane ha avuto bisogno di cure mediche. ma non è stato necessario trasportarlo in ospedale.

Tutto si è quindi risolto senza gravi conseguenze, si stanno adesso cercando di ricostruire nei dettagli quel che è successo proprio mentre anche gli ultimi locali aperti in zona si apprestavano a “smobilitare” ed anche gli ultimi clienti se ne stavano ormai andando.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

18062022