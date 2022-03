x x

SARONNO – Dopo le mamme tocca ai papà. L’anno scorso a più riprese abbiamo dato voce alle proteste delle mamme del quartiere Aquilone che chiedevano che si riparassero i giochi dell’area verde. La protesta era arrivata all’inizio della primavera con richiami anche d’estate nella speranza che i piccoli potessero usare il parco sotto casa con la bella stagione.

Ora che la bella stagione è alle porte i residenti tornano alla carica. Stavolta tocca a un papà che racconta la vera e triste storia del parco giochi dove non c’è più niente da giocare.

Ecco il testo condiviso dal genitore.

“Questa è la triste storia del parco di via Petrarca a Saronno. Una volta c’era una teleferica, ma si è rotta e da due anni non c’è più. C’erano due altalene, adesso hanno tolto tutto. C’è un castellone, ma ci sono viti sporgenti pericolose, manca del tutto la fine di sicurezza ed è senza manutenzione da tempo immemorabile. Anche alcune panchine sono state divelte e se dovessero anche tagliare le piante, non ci resterebbe più nulla. Perché? Tra poco forse tornerà primavera, cosa potremo fare per intrattenere i bambini in questo parco?”.

Molte delle segnalazioni sono le stesse già avanzate l’anno scorso, anche con segnalazioni sull’app Municipium, e in generale, volendo riassumere riguardano una maggior attenzione dei giochi e degli arredi dell’area verde.

