SARONNO – E’ indicativamente di 3 mila metri quadrati la superficie bruciata ieri pomeriggio nei pressi del radiofaro nella zona agricola raggiungibile da viale Rezia.

Le fiamme sono partite nel tardo pomeriggio e i vigili del fuoco di Saronno hanno dovuto realizzare un rapido intervento, con il sostegno dei colleghi di Busto Arsizio e Lomazzo, per domare le fiamme che minacciavano di raggiungere il radio faro. I pompieri hanno utilizzato prima un forte getto d’acqua e quindi i badili per fermare le fiamme.

Nell’incendio è stato distrutta anche una mietitrebbia. Non si registrano fortunatamente feriti.

Poche ore dopo i pompieri sono stati chiamati ad Uboldo nell’area agricola nei pressi di via Caduti della Liberazione. Anche qui il fuoco ha ridotto in cenere delle aree agricole. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Saronno poco prima delle 20.

Per le foto si ringrazia i nostri lettori a partire da Alessandro Fresia

