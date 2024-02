Città

SARONNO – Forza la dogana a Como e poi c’è l’inseguimento: il fuggiasco, uno straniero, è stato preso alle porte di Saronno con auto piena di armi.

Fiat Panda in fiamme in centro città, arrivano i pompieri.

Le immagini dei ladri dei garage. Prima i furti nel weekend in via Iv novembre e in via Legnani poi gli avvistamenti e le segnalazioni sui social con tanto di foto di due ladri immortalati dalle immagini della videosorveglianza. Grande mobilitazione in paese per la nuova ondata di furti nei garage messi a segno negli ultimi giorni.

Grandi risultati per Sporting club Saronno, che ha fatto valere il proprio impegno e sudore anche all’estero. Nel torneo Itf che si è tenuto in Portogallo, nel contesto di Vila Real de Santo Antonio, Joao Schiessel e Juampi Ficovich hanno conquistato il podio del doppio, portando a casa il montepremi da 25mila dollari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

24022024