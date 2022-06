x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in merito alla vittoria del bando regionale per i 7 milioni per la scuola Rodari.

E’ notizia di pochi giorni fa, la vittoria di un bando regionale di 7 milioni di euro per la scuola Rodari. Come saronnesi ci rallegriamo per questa bella notizia ma non dimentichiamo i pasticci, chiamiamoli così, che hanno portato a non rispettare i tempi per il finanziamento del Miur di 4 milioni di euro con una richiesta di proroga a tempo scaduto.

Un’amministrazione “normale” (non quella “fortissima” e “sconfinata” che il sindaco Airoldi ci presenta nelle conferenze stampa e in consiglio comunale) avrebbe rispettato i tempi e spesi i soldi del Miur per la scuola Rodari ed oggi saremmo qui a commentare i 7 milioni di Regione Lombardia dedicati ad un’altro plesso scolastico anche perchè sappiamo tutti che le necessità non mancano.

Un’amministrazione “normale” ed il suo sindaco si sarebbero scusati con tutta la città per averla combinata così grossa e si sarebbero dimessi assumendosi le responsabilità politiche in toto. Non avrebbero, come ha fatto l’Amministrazione Airoldi, silurato l’assessore ai Lavori Pubblici scaricando così su altri le responsabilità politiche come quelle amministrative.

In un’amministrazione “normale” il sindaco non avrebbe dichiarato che con 4 milioni di euro si sarebbe realizzata una scuola di cartone!

In un’amministrazione normale lo stesso sindaco non avrebbe attaccato il presidente della commissione d’inchiesta che ha il compito di far luce sulle reponsabilità politiche di questo fallimento, non avrebbe criticato i membri della sua area politica per aver chiesto una proroga, questa volta nei tempi, per la conclusione dei lavori.

Ora che i fondi sono stati recuperati, grazie ad un bando regionale, speriamo che ritorni la normalità con un’Amministrazione che rispetta i tempi che aggiorna, tempestivamente con con tutta la trasparenza del caso, il consiglio comunale e la città.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn