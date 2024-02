Città

SARONNO – Non ce l’ha fatta il pensionato vittima dell’incendio di via Padre Monti. E’ morto al Niguarda.

Per tre partite non ci saranno cori, non ci saranno i colori biancocelesti, non ci saranno applausi, non si sarà calore sugli spalti. Il Fronte Ribelle, gli ultras dell’Fbc Saronno, ha deciso di dire “Basta!” ai continui esili per i problemi legati al campo dello stadio Colombo Gianetti. Con una missiva clamorosa, quanto lucida e accorata, i tifosi spiegano la decisione, sofferta per chi vive il tifo con tanta passione, di non seguire l’Fbc Saronno nelle prossime tre partite casalinghe che dovranno essere giocate fuori casa per l’indisponibilità del campo che dovrà essere nuovamente seminato.

Si è spento negli ultimi giorni Giampaolo Cordini noto imprenditore tessile saronnese. Il prossimo 15 marzo avrebbe compiuto 90 anni. Cordini aveva portato avanti fino agli anni Settanta l’azienda di famiglia che aveva sede nella zona di via Colombo. Era talmente appassionato da aver creato un piccolo museo dedicato alla sua attività.

Dal bosco cascata d’acqua sulla strada: chiusa via Monte Bianco fra Cogliate e Lazzate.

