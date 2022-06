x x

ORIGGIO – Indagini in corso da parte dei carabinieri riguardo ai due movimentati episodi avvenuti nella zona industriale fra Origgio e Caronno Pertusella nella notte fra sabato e domenica. E’ un luogo, nei pressi dell’ex statale Varesina, dove c’è da parcheggiare e spesso di raduno giovani e giovanissimi, soprattutto nei weekend, per “fare tardi”. Stavolta qualcuno ha evidentemente esagerato, sia alle 3.30 che alle 4.30 sono dovute intervenire le pattuglie e le ambulanze, che hanno soccorso due ventenni, che erano stati malmenati. Il primo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, il secondo all’ospedale di Legnano, di lievi contusioni.

(foto archivio: carabinieri in servizio nella notte)

19062022