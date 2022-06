x x

SARONNO – Con la Santa Messa celebrata da don Claudio Galimberti nella sede di via Galileo Ferraris, la cooperativa Ozanam ha festeggiato i 30 anni di vita. Nata il 9 giugno del 1992 per volontà della Società San Vincenzo de’ Paoli di Saronno e denominata Ozanam proprio in ricordo di Federico Ozanam, fondatore della San Vincenzo, la cooperativa impiega oggi oltre cento persone ed è quindi una delle più grandi aziende di Saronno. Ozanam da sempre è fedele alla propria missione iniziale, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella convinzione che il lavoro sia lo strumento che consente il pieno inserimento sociale delle persone più fragili. Nel corso della sua vita trentennale Ozanam ha gestito diverse attività, cercando di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal mercato. Attualmente i settori di attività sono manutenzione del verde, pulizie civili e industriali, assemblaggio/confezionamento/controllo qualità, gestione servizi cimiteriali, piccole manutenzione/inbiancature/traslochi/facchinaggio, falegnameria (arredi da interni e da esterni, oggettistica).

Il prevosto don Claudio Galimberti, nella sua omelia, ha ricordato ai soci (lavoratori e volontari) l’importanza di fare memoria e di ringraziare per l’anniversario, ma anche di guardare avanti con rinnovato impegno, portando avanti il comune spirito solidaristico.

