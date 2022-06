x x

SOLARO – “Ieri in occasione della festa patronale bellissima sfilata dalla villa comunale fino al centro sportivo con le contrade e le famiglie ucraine arrivate”. Inizia così il commento del sindaco Nilde Moretti che ha condiviso sui social la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento che ha avuto una dedica speciale.

“La serata è proseguita animata dalle famiglie ucraine che hanno mostrato video delle loro città, e poi hanno recitato canzoni, poesie, e i bambini hanno fatto balletti”. L’iniziativa è stata organizzata e curata dalla parrocchia “e c’è stata anche la degustazione piatti tipici e mostra dei costumi tradizionali”.

