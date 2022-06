x x

CARONNO PERTUSELLA – Il caldo della domenica mattina, la partita si è giocata dalle 11 con 33-34 gradi di temperatura, non ha fermato le giovani promesse del softball italiano: su diamante di Bariola oggi la finalissima del Torneo delle Regioni categoria junior che nel fine settimana ha messo di fronte le rappresentative regionali di tutta Italia e per il titolo si sono affrontare Emilia Romagna e Lombardia.

Avvio promettente per le Lombardia, subito in vantaggio di un punto al primo inning ma poi a subirne 4 nel secondo inning, un parziale che nell’economia del match ha pesato eccome. Alcuni ottimi giochi difensivi hanno tenuto le lombarde sempre in corsa ma al termine l’hanno spuntata le “ospiti”, 5-2. Saranno dunque loro a rappresentare l’Italia in Olanda, quest’estate, nelle finali della Little (junior) league, e la vincente andrà poi negli Stati Uniti d’America a disputare le finalissime mondiali.

Sabato sia Emilia Romagna che Lombardia avevano travolto il Veneto.

(foto: alcune fasi dell’incontro domenicale e delle premiazioni conclusive)

