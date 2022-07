Covid, tornano le code al centro tamponi di Villa Gianetti di Saronno

x x

SARONNO – Code se n’erano già viste anche nei giorni scorsi davanti alle farmacia, oggi al centro tamponi allestito a Villa Gianetti in via Roma dove in tanti si sono messi in colonna, a debita distanza gli uni dagli altri, in attesa del proprio turno: una situazione senz’altro legata al notevole incremento dei casi (+42 per cento in una settimana) che si è registrato a Saronno ed in relazione al quale ha fatto il punto stamane il sindaco Augusto Airoldi.

A Villa Gianetti funziona la struttura predisposta ormai da tempo da parte dell’ex municipalizzata Saronno servizi, che gestisce le farmacie comunali.

(foto: cittadini in coda, oggi, in attesa del proprio turno al centro tamponi di Villa Gianetti a Saronno)

