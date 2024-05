Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la presentazione del convegno in programma sabato 25 maggoo a Saronno

A seguito dei continui appelli per la natalità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno dell’ultimo decennio, per il sostegno di Sua Santità Papa Francesco al contrasto della denatalità fin dalla sua elezione, a seguito dei dati Istat annuali che trattano il tema dell’inverno demografico e delle conseguenze sul piano economico e sociale (diminuzione dei servizi per la natalità – mancanza di alunni nelle scuole – perdita di posti di lavoro – aumento progressivo degli anziani – futura mancanza di fondi per i servizi agli anziani e per le pensioni).

La Rete per la Giornata della Vita Nascente (che raccoglie 40 associazioni pro-life sia cattoliche che laiche) la Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) con il patrocinio del Comune di Saronno e della Comunità Pastorale Crocifisso risorto di Saronno organizza per il pomeriggio di sabato 25 maggio all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario una conferenza dal titolo “Insieme per la Natalità” che ha per relatore Pino Morandini, studioso ed esponente del mondo pro-life nazionale.

Modera l’incontro Raffaele Pier Luca Di Francisca referente per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso nella Rete per la Giornata della Vita Nascente.

Sono invitati a partecipare innanzitutto i responsabili delle istituzioni che saranno toccate progressivamente dalle conseguenze del calo demografico, perché il tema della natalità tocca inesorabilmente tutti i settori della società ma in special modo quelli che si occupano di infanti, bambini, ragazzi, giovani e in futuro toccherà coloro che adesso sono adulti.

L’iniziativa è culturale e non ha nessuno scopo né di lucro, né ideologico, né politico, né religioso ma vuole porre al centro una questione di sopravvivenza della società.

L’ evento ha il seguente programma:

15:45 Accoglienza dei partecipanti

16 Saluti istituzionali

16:15 Video sul tema del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Santo Padre Papa Francesco

16:30 Relazione di Pino Morandini dal titolo “Rigeneriamo il futuro: come affrontare l’inverno demografico” e presentazione proposta di legge per l’istituzione della Giornata della Vita Nascente

17:15 Testimonianze (consultori familiari, reparti di ostetricia, famiglie numerose)

17:40 Interventi dal pubblico

18:00 Consegna del premio “Paolo Pignattelli” alle persone e alle associazioni che si sono distinte per la promozione della natalità

18:15 Conclusioni e saluti

Per qualsiasi informazione contattare è possibile contattare Raffaele Pier Luca Di Francisca al numero 333 3060886 o via email al [email protected]

www.giornatavitanascente.org