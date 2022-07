x x

SARONNO – “Entrano in vigore da oggi 4 luglio le nuove disposizioni viabilistiche per la zona di via Mazzini, dove il transito sarà concesso soltanto ai residenti, che possono sempre richiedere un pass per lasciare l’auto in sosta negli stalli presenti, qualora non dispongano di un box”: a ricordare la novità è, con una nota, l’Amministrazione comunale saronnese. Via Mazzini dunque dalla giornata odierna entra ufficiale nella Ztl, la Zona a traffico limitato del centro storico di Saronno.

Precisano dal Comune: “Nelle vie attigue, ovvero in via Vittorio Veneto e via Leopardi, sempre da oggi è in vigore la riduzione della velocità massima consentita, che non potrà superare i 30 chilometri orari”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: via Mazzini di Saronno)

04072022