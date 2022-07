x x

CARONNO PERTUSELLA – La Sc Caronnese “è lieta di dare il benvenuto a Xhulio Alushaj, primo rinforzo in vista del prossimo campionato di Serie D”.

Difensore classe 1994, Xhulio è un difensore centrale con tanta esperienza in categoria. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Castellanzese, nell’ultima stagione con i gradi di capitano e vincendo i playoff due anni fa con la squadra guidata allora da Achille Mazzoleni.

In precedenza, Alushaj ha giocato anche con Caravaggio, Milano City e Lecco, vantando 227 presenze nel massimo campionato dilettantistico e segnando anche 9 reti in carriera. Un difensore arcigno ma anche elegante, un rinforzo importante per la formazione di Simone Moretti.

“Benvenuto a Caronno, Xhulio” dicono i dirigenti del club rossoblù.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Xhulio Alushaj con la maglia della Caronnese)

07072022