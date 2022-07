x x

SARONNO – COGLIATE Si terranno domani pomeriggio, venerdì 7 luglio, i funerali di Gian Mario Radice noto in città come Maurizio. E’ stato per lungo tempo medico di famiglia a Cogliate. Stava da tempo lottando contro una malattia e ieri si è spento circolandato dall’affetto della moglie, dei fratelli e dei figli.

Il funerale si terrà alle 15 nella parrocchia della Regina Pacis in via Roma. Alle 14,45 ci sarà la recita del rosario. La salma si trova nella casa funeraria Miazzolo in via Manzoni. Si è spento all’età di 74 anni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn