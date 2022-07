x x

CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno le sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno organizzano la Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 25 luglio, alle 20, al parco della Resistenza, per non dimenticare la data dell’anniversario del 25 luglio 1943; una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi.

Anpi offrirà la pastasciutta per tutti, ma sarà disponibile anche la grigliata, con patatine e bevande incluse a 15 euro. Disponibili anche i menù bambino e, previa segnlazione, anche menù vegetariano e vegano. Non mancherà la musica dal vivo, a cura del gruppo Lavori infiniti.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 23 luglio a questi riferimenti con un messaggio o chiamando il numero 329 12 61 408, o con una mail a [email protected] oppure [email protected]

