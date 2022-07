x x

TURATE – Si è concluso venerdì il progetto “Ci sto? Affare fatica!” che ha visto impegnati dieci ragazzi tra i 14 e i 18 anni in varie attività a favore della collettività. Il programma aveva tra i suoi scopi principali la socializzazione e la realizzazione di relazioni e rapporti umani, puntando ai valori del lavoro di gruppo. Al termine delle attività ai ragazzi sono stati elargiti dei “buoni fatica” del valore di 50 euro, spendibili nelle attività commerciali turatesi.

“Il progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa Lotta contro l’emarginazione, rientra nel piano di politiche giovanili che la nostra Amministrazione di Tu come Turate sta perseguendo da mesi, mettendo in atto una serie di iniziative e attività che coinvolgono i giovani turatesi, rendendoli soggetti attivi sul territorio e fornendo loro attività e strumenti utili alla loro crescita e attenti alle loro necessità” specificano i responsabili della lista civica di maggioranza.

(nelle foto, i giovani impegnati nel progetto)

