x x

CARONNO PERTUSELLA – Un gradito ritorno in casa Caronnese: è quello di Alessandro Curci che, infatti, a distanza di due anni torna a vestire la maglia rossoblù.

Alessandro è stato protagonista con i nostri colori nella stagione 2019/2020, quando ha collezionato 22 presenze con all’attivo anche 3 assist. Nativo di Milano, terzino molto prestante dal punto di vista fisico, quella stagione fece sì che le squadre professionistiche mettessero gli occhi sul nostro giocatore. Paganese prima e Pisa poi, ora Alessandro torna per essere nuovamente protagonista.

“Bentornato a Caronno Pertusella, Alessandro” dicono i dirigenti della Caronnese, impegnato a costruire la squadra per il prossimo campionato di serie D.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Alessandro Curci con la maglia della Caronnese, società per la quale ha appena “firmato”)

08072022