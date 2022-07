x x

SARONNO/SARONNESE – Il detto popolare dice: chi beve birra campa cent’anni! Noi consigliamo di bere moderatamente e scegliere birre di qualità come quelle proposte questo fine settimana alla manifestazione “Birre vive in villa”, allestita nei giardini di villa Gianetti nel centro storico di Saronno.

Venerdì 8 Luglio

SARONNO – Torna in città “Birre vive in villa”: il festival delle birre artigianali allestito nei giardini di villa Gianetti fino a domenica 10 (in foto una passata edizione). L’ingresso è libero, informazioni al sito internet www.beerinba.com.

MILANO – A palazzo reale si tiene la mostra “Oliviero Toscani. Professione fotografo”: 900 scatti che descrivono la carriera del famoso fotografo che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, informazioni al sito internet www.palazzorealemilano.it.

LIMBIATE – Torna “Estate in piazza” la manifestazione con la musica dal vivo con musica latino americana, punti ristoro, parco gonfiabili e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 9 Luglio

ROVELLO PORRO – Alle 18, nella sala riunioni del centro civico di piazza Porro 19, l’associazione Helianto con il patrocinio del comune propone l’evento “Voci dei dintorni”: cosa significa scrivere poesie oggi?”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, informazioni al numero 3281481701.

SOLARO – Alle 18, nella cornice storia di villa Borromeo e in occasione della “Festa della filosofia”, serata con Massimo Donà su “Mistero grande: tempo e destino”. Evento gratuito su prenotazione al sito www.festadellafilosofia.it.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 19.30, nelle vie del centro storico, si tiene “Ceriano blu night” a cura dei vigili del fuoco di Lazzate, della polizia stradale Milano e la Croce Rossa Alte Groane. Info al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

GERENZANO – Alle 21, al parco degli Aironi in via Inglesina 51, concerto del gruppo “Concept blues”. Informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Domenica 10 Luglio

SARONNO – Alla chiesa della “Sacra famiglia” in via san Francesco 13, il comitato gruppo storico “sant’Antoni da Saronn” propone la prima edizione della “Festa dell’aia” con sfilata del corteo storico e gruppo sbandieratori e molto altro. Informazioni al sito internet www.santantoniodisaronno.it.

ROVELLASCA – Alle 21, nel centrale parco Burghé e in occasione del “Festival estivo rovellaschese”, concerto con le canzoni d’autore di Bertoli, De André e Graziani. L’accesso è libero e gratuito, informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

Fino a domenica 10 Luglio

SOLARO – Al centro sportivo comunale di corso Berlinguer si svolge la tradizionale “Festa del pescatori fratelli Campana” giunta alla sua trentanovesima edizione. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.