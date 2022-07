x x

SARONNO – La speranza era che il primo giovedì coi saldi facesse restare aperti i negozi saronnesi ed invece le saracinesche alzate ieri sera sono rimaste poche. C’era qualche vetrina accesa, soprattutto nel settore abbigliamento e pelletteria, che settimana scorsa era spenta ma altri hanno preferito non aprire e il bilancio è rimasto invariato con tanti spazi bui in tutta la zona a traffico limitato.

Qualche negozio in più in corso Italia, bene piazza Riconoscenza ma non sono mancate le arterie, come via Padre Monti, completamente chiuse o con pochissimi attività aperte come via San Cristoforo.

Una trentina le persone che hanno seguito l’evento musicale proposto dall’Amministrazione comunale con l’iniziativa Music Express che ha visto un concerto in piazza Avis con un nuovo orario, alle 20,30, rispetto alle 19 orario della prima giornata dell’iniziativa.

Unici a salvare la serata i bar e i locali soprattutto quelli che hanno proposto musica dal vivo.

