CARONNO PERTUSELLA – Il campanile di Sant’Alessandro ha bisogno di urgenti interventi: a determinarlo è il consiglio affari economici. Tre gli ambiti che richiedono la manutenzione: impianto audio e microfoni, portico e campanile. È stato lanciato, dunque, un appello per aiutare la chiesa a sostenere gli impegni economici a chiunque lo desiderasse. Per contribuire è possibile fare un bonifico al conto corrente della parrocchia, all’iban: IT95Z0503450091000000001566, indicando nella causale “Impianto audio”, oppure “Portico” o “Campanile”.

Altrimenti, è possibile contribuire con offerte nella bussola in fondo alla chiesa; con buste con l’indicazione della causale consegnate al parroco.

(foto d’archivio)

08072022