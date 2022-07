x x

SARONNO – Due giorni dedicati alla Festa dell’Aia, organizata dal gruppo Sant’Antonio di Saronno. Dopo due anni di silenzio, il gruppo di rievocazione storica torna nel weekend con un programma pieno di sorprese: una festa di due giorni all’oratorio San Giovanni Bosco a tema “Il ciclo vitale del Grano”.

Per l’occasione verrà montato una parte del tradizionale borgo contadino, centro visivo della vita contadina di un tempo, dove troverà posto una mostra di utensili attrezzi per la lavorazione dei campi, in particolare quelli che riguardano la semina, la raccolta e la lavorazione del grano.

Nella giornata di oggi verrà aperta la mostra di utensili e attrezzi contadini che riguardano il ciclo vitale del grano alle 10. Dalle 11.30 alle 22 sarà possibile visitare lo stand gastronomico a cura dell’osteria del Borgo, con degustazione dei prodotti lombardi. Dalle 15.30 alle 17 intrattenimento per tutta la famiglia con giochi di movimento. Dalle 20 alle 22 i bambini potranno divertirsi alla serata con clown, giocoliere e mago.



08072022