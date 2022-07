x x

SOLARO – La Festa della Filosofia approda a Solaro: si è tenuta nella giornata oggi, nel cortile di villa Borromeo, la conferenza con Massimo Donà, professore di filosofia teoretica all’Università San Raffaele di Milano.

“Questo è il settimo anno consecutivo – così ha esordito l’assessore alla Cultura Monica Berretta – in cui la festa della filosofia giunge a Solaro: si tratta di occasione importante per il territorio. È un’occasione per pensare, per dedicarsi alla mente.”

“È la seconda volta che Massimo Donà – conclude – a Solaro: prima arte e filosofia, oggi filosofia, tempo e letteratura. È un uomo di passione: per l’arte, la musica, per la filosofia.”

Una settantina di persone, solaresi e non, hanno assistito alla brillante riflessione circa il concetto di tempo, tra domande sull’esistenza e la capacità dei filosofi, da Platone a Sant’Agostino, di dare definizioni del tempo.

Non sono mancati i ringraziamenti di Massimo Donà all’amministrazione e ai presenti, definendosi un vecchio amico di Solaro.

(in foto: momenti della serata)

09072022