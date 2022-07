x x

UBOLDO – Sono intervenuti anche i vigili del fuoco oggi in via 4 novembre per lo scontro tra una Fiat Panda e una moto. L’impatto è avvenuto poco prima delle 11.

L’incidente è avvenuto proprio alle porte del paese all’imbocco del cavalvia. Automobilisti di passaggio vedendo la moto e l’auto incidentate e i due motociclisti a terra hanno dato l’allarme. In pochi minuti la centrale operativa di Areu ha fatto convergere sul posto due ambulanze del Sos di Uboldo e da Legnano e l’automedica.

Tre i giovani soccorsi: una 18enne e due ventiduenni. I due centauri sono stati portati dopo quasi un’ora in codice giallo all’ospedale mentre il conducente dell’auto era illeso ma provato dall’accaduto.

Sul posto ad occuparsi di tutti gli aspetti burocratici, dai rilievi alla raccolta delle testimonianze dei presenti, gli agenti della polizia locale del comando di Origgio guidata dal comandante Alfredo Pontiggia.

