x x

LIMBIATE – Furto di 500 euro in profumi: il ladro aveva realizzato una valigetta schermata, per evitare che le placche anti taccheggio poste sulle confezioni dei profumi all’uscita facessero scattare l’allarme. Ma è stato preso ugualmente, finire in manette un cubano di 30 anni.

Non era passato inosservato, l’altro giorno, al personale del centro commerciale che stava “visitando”, alla periferia di Limbiate: si aggirava, infatti, con atteggiamento sospetto portando con sè la valigetta, di quelle in uso solitamente per portare i computer. E’ entrato in un negozio di profumi e ne ha fatto incettata, riempiendo la valigetta e poi avviandosi all’uscita. L’allarme non è scattato ma è stato femrato ugualmente e trovato con la refurtiva. A seguire la telefonata da parte della direzione del centro commerciale al comando carabinieri, è stata inviata sul posto una pattuglia che constatato l’accaduto e preso in consegna lo straniero. Il maltolto è stato restituito e la valigetta, all’interno della quale erano stati posti fogli in alluminio perchè risultasse impenetrabile al sistema d’allarme, è stata sequestrata.

11072022