SOLARO – “A nome dell’amministrazione comunale di Solaro, in qualità di Sindaco, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla compagna ed agli amici del solarese Michele Garruto, scomparso giovedì in un incidente stradale alle porte della città di Saronno, in quello che era un normalissimo spostamento casa lavoro”.

Sono la parole del sindaco Nilde Moretti che dà voce al cordoglio dell’intera comunità solarese dove il 31enne Michele Garruto parrucchiere titolare di un’attività a Solaro e a Rovellasca era particolarmente conosciuto e stimato.

“Quanto accaduto è straziante, una perdita che si sente nell’intera comunità, per il profilo pubblico ma anche per la triste sorte che l’ha strappato all’affetto dei suoi cari davvero troppo presto. Per loro sono stati da subito momenti devastanti e purtroppo lo saranno anche nel tempo a venire. Speriamo che venga presto rilasciata la salma, una volta terminati gli esami del caso che auspichiamo chiariscano l’accaduto, per poter organizzare con tutta la serenità possibile il funerale, istante in cui avremo tutti l’occasione di stringerci in un sincero abbraccio per salutare Michele come sicuramente ha meritato”.

