SARONNO – Macchinona in centro a Saronno, è stata “avvistata” nei giorni scorsi e non ha mancato di suscitare la curiosità di tanti saronnesi, c’è chi si è anche fermato per una fotografia. Ad attirare l’attenzione la “super-sportiva”, costosa e piuttosto “rara” parcheggiata fra piazza Libertà e piazzetta Portici, una McLaren, che effettivamente non capita spesso di vedere.

Era un modello 540C il cui prezzo di listino parte da 176 mila euro, che tanti appassionati hanno dunque potuto vedere da vicini passeggiando nel centro saronnese.

(foto: la McLaren posteggiata in centro a Saronno, nell’area fra piazza Libertà e piazzetta Portici. Non ha mancato di suscitare la curiosità dei passanti)

11072022