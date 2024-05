Città

SARONNO – Drammatico episodio nella notte tra giovedì e venerdì con un uomo che prima ha tagliato il tubo del gas e poi ha aggredito i vigili intervenuti per mettere in sicurezza la palazzina in cui viveva.

Giornata nera per il mondo del lavoro: ieri due infortuni, a Origgio e a Gerenzano, che hanno visto cadere e restare feriti un 56enne ed un 66enne.

La polizia locale di Saronno è alla ricerca di un uomo che ha provocato un incidente danneggiando diverse auto in sosta e poi si è dileguato.

Saronno, giornata contro l’omotransfobia le iniziative a Saronno

Roberto Salis a Saronno per la campagna elettorale delle Europee

