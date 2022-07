x x

SARONNO – E’ stata disposta per domani, martedì 11 luglio, dalla procura di Busto Arsizio, l’autopsia sul corpo di Michele Garruto il 31enne acconciatore vittima dell’incidente mortale avvenuto giovedì all’una sulla Sp 31 bis la tangenzialina che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro.

A rilevare l’incidente, uno scontro tra la Triumph guidata dal solarese, titolare di due negozi, e un furgone con cestello la polizia locale di Saronno che trasmetterà tutto quanto emerso alla procura di Busto Arsizio che si occupa della vicenda. Negli ultimi giorni si è parlato molto dei ritardi nella rimozione del corpo, rimasto sull’asfalto per oltre 4 ore, legati proprio a problemi di competenza su una strada che dalla sua realizzazione alla manutezione è sempre stata al centro di problemi burocratici di questo tipo. Sono intervenuti sia il consigliere regionale Marco Colombo sia il cantante Francesco Facchinetti.

Nelle ultime ore alla famiglia e agli amici sono arrivate le condoglianze del sindaco Nilde Moretti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn