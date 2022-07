Unici e sfiziosi, i Prodotti del Mese TIGROS di luglio sono perfetti per l’estate

x x

Tanto caldo e poche idee su cosa cucinare? Se avete voglia di mangiare qualcosa di diverso dal solito, provate i Prodotti del Mese TIGROS di luglio.

Dai primi piatti fino al dolce, le ricette TIGROS uniscono la capacità di reinterpretare piatti semplici in maniera inedita. Che abbiate voglia di qualcosa di diverso dal solito o di una coccola golosa, troverete la proposta giusta per voi. Scopriamoli insieme!

La Pasta della Tradizione

C’è un irresistibile profumo di basilico nelle proposte TIGROS dedicate ai primi piatti. L’erba aromatica mediterranea per eccellenza è infatti alla base di entrambe le proposte della Pasta della Tradizione di luglio.

Se avete voglia di pasta lunga, provate i Tagliolini al Basilico. L’intensa balsamicità del loro sapore è data dall’aggiunta di basilico all’impasto: un connubio tutto da provare. Potete esaltare il loro gusto unico condendoli con ricotta, zafferano e una dadolata di speck, senza dimenticare una bella macinata di pepe nero.

Il basilico si sposa con i pinoli in un’altra Proposta del Mese di luglio: gli Gnocchi con Pinoli e Basilico. L’abbinamento di questi ingredienti è quello classico del pesto alla genovese. La salsa ligure è, infatti, il condimento migliore per questo piatto saporito. La freschezza mediterranea del basilico si unirà alla croccantezza caratteristica dei pinoli, sia nell’impasto, sia nella salsa abbinata.

L’Hamburger del Mese

L’Hamburger di Chianina con Pecorino e Rosmarino darà una svolta inaspettata alla vostra grigliata. E’ fatto con la carne macinata di una pregiata razza bovina italiana nota in tutto il mondo, a cui viene aggiunto uno dei formaggi simbolo dell’Italia centrale. Con la sua sapidità il pecorino dona naturalmente ancora più sapore alla macinata di Chianina, a cui si accompagna anche il rosmarino, per un tocco mediterraneo.

Buonissima e molto saporita già al naturale, questa svizzera conquisterà anche i più golosi se abbinata a una maionese aromatizzata alla paprica.

La Pizza del Mese

Pronta in un attimo, gustosa e all’insegna dell’italianità. La Pizza del Mese con i suoi ingredienti richiama il tricolore. Ha la classica base di mozzarella e pomodoro a cui si aggiungono pomodorini e rucola, perfetti per trasformare questo piatto in uno sfizio estivo da concedersi senza indugi.

L’impasto viene fatto lievitare 24 ore e poi steso a mano, per garantire la massima digeribilità. Viene poi cotta nel forno a legna come da tradizione. Per portarla in tavola basta toglierla dal congelatore e cuocerla qualche minuto in forno.

Il Croissant e il Pan Soffice del Mese

A luglio da TIGROS la giornata comincia in maniera sfiziosa, grazie al Croissant ai Lamponi. Questa edizione limitata del classico cornetto nasconde una farcitura golosa di confettura di lamponi, che si sposa con la sfoglia friabile decorata in superficie con cristalli di zucchero.

Per chi vuole una colazione all’insegna del contrasto tra croccantezza e morbidezza c’è il Pan Soffice alla Pesca. Gli ingredienti del Pan Soffice sono semplici e genuini: farina, uova italiane da galline allevate a terra, burro, lievito e zucchero, a cui si aggiunge una punta di miele. Ad arricchire l’impasto ci sono le pepite di pesca che si sciolgono durante la cottura, donando un piacere sorprendente a ogni morso. Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo: la croccante glassa di mandorle e granella di zucchero che avvolge il Pan Soffice e lo rende perfetto in qualsiasi momento del giorno.

La Crostata del Mese è una delizia da veri intenditori, preparata dai pasticceri TIGROS nel laboratorio di Cassano Magnago. Protagonista è la combinazione ricercata tra il gusto fruttato della confettura e la nota ammandorlata dell’amaretto. Due sapori e due consistenze solo apparentemente contrastanti, che si sposano insieme alla perfezione, avvolte dal duplice strato di pasta frolla. Provatela: con il suo aroma dolce ed equilibrato vi farà venire voglia di mangiarne subito una seconda fetta.