x x

SARONNO – “11.7.1982. Oggi celebriamo il ricordo di una gioia immensa per l’Italia. Il miracolo di quella squadra di eroi rimane per sempre scolpito”: anche a Saronno sono in tanti a celebrare il successo della squadra italiana ai Mondiali di calcio, con la “storica” vittoria sulla formazione tedesca. La rammenta, dai social, anche il consigliere comunale Mauro Rotondi, appassionato di calcio ed orgoglioso proprietario di una copia della Gazzetta dello sport di quel giorno di quarant’anni fa con quel titolo fantastico “Campioni del mondo!”, per un momento davvero indimenticabile per gli amanti del football italiano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Mauro Rotondi con una copia della Gazzetta dello sport del 11 luglio del 1982)

11072022