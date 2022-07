x x

LENTATE SUL SEVESO – SOLARO – E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza il 44enne solarese che ieri mattina è stato protagonista dell’incidente avvenuto dopo mezzogiorno sull’sp 174 la provinciale che porta a Lazzate. Proprio in questa direzione stava procedendo il solarese in sella al proprio scooter quando si è verificato l’impatto con una vettura che procedeva vers Lentate.

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze da parte dei presenti che ha fatto convergere sul posto l’ambulanza della Croce viola di Cesate e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha prestato aiuto al 44enne trasferito dopo un’ora al presidio monzese per le cure del caso. Portato in pronto soccorso, a Desio, anche il 41enne che guidava la vettura.

Sul posto per deviare il traffico e per effettuare i rilievi del caso anche la polizia locale e i carabinieri di Lentate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn