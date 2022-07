x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sul riconoscimento ottenuto per il proprio impegno per la mobilità ciclabile.

174 Comuni dove abita 1 italiano su 5. Sono i Comuni Ciclabili FIAB, tra i quali 9 Comuni capoluogo di Regione e 25 capoluoghi di provincia. Saronno ne fa parte dall’anno scorso e ha ricevuto in queste ultime ore il riconoscimento di un miglioramento che vale 2 bike smile, che sono gli indicatori della ciclabilità della città e della cultura che il Comune diffonde per la sostenibilità nella mobilità.

“E’ un onore ricevere questo riconoscimento per il secondo anno”, commenta l’Assessore alla Mobilità e all’Ambiente Franco Casali, “perché come attesta la scheda che lo accompagna premiano la nostra capacità sia di fare che di comunicare in questo campo. Se non si fanno passi avanti il criterio di Fiab è quello di togliere un bike smile. Solo se ci sono miglioramenti si mantiene o si cresce. Ed è importante che ci sia stata riconosciuta tra le azioni concrete sulla ciclabilità Via Roma e poi tante azioni di comunicazione fatte a favore della cultura della mobilità sostenibile a cominciare dalla settimana della mobilità sostenibile, che coincide con la Bike Week. L’anno prossimo puntiamo a migliorare e a salire a 3 bike smile entrando ufficialmente tra i migliori comuni italiani. E lo faremo con i progetti di ciclabilità che partiranno tra la fine di quest’anno e il prossimo. E confermeremo l’impegno comunicativo con la seconda Bike Week nella settimana della mobilità sostenibile a fine settembre e dentro Terra Mater.”

“La nostra Amministrazione”, dichiara il sindaco Augusto Airoldi,”è impegnata ogni giorno dall’autunno 2020 per favorire la sostenibilità, l’ambiente, la qualità della vita e , insieme, l’attrattività della nostra città. Questo secondo riconoscimento della FIAB ci incentiva ad andare avanti sempre di più nel nostro lavoro perché non solo migliorerà la vita dei saronnesi e darà un contributo alla riduzione di inquinamento e quindi alla crescita della salubrità dell’aria. Grazie a Fiab e al nostro impegno in questo ambito diventeremo un Comune sempre più meta di ciclisti e quindi anche di turisti o residenti con questa passione. E questo favorirà lo sviluppo e il rilancio, che mai come in questa fase di crisi è indispensabile.”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn