SARONNO – E’ stato pubblicato in questi giorni il bando per la concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale di via Ungaretti, dove sorge attualmente il minigolf. Scaduta la precedente convenzione, l’Amministrazione saronnese cerca un soggetto interessato a gestire la struttura di circa 420 metri quadrati e lo fa attraverso un bando di gara ad evidenza pubblica con scadenza il prossimo 12 settembre.

La base di gara per il canone annuo è fissata a 36.000 euro (la durata della concessione è di 12 anni) e a carico del concessionario saranno le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’immobile e degli impianti sportivi, oltre che le spese e le tasse. A differenza del passato, verranno valutate, insieme alla proposta di gestione e a quella relativa all’efficientamento energetico, anche quella relativa alle finalità sociali, culturali, educative e sportive, coinvolgendo quindi gli assessorati competenti. “Vogliamo dare l’opportunità a vari soggetti interessati di avanzare idee che mirino a sviluppare attività varie per i cittadini e a contribuire allo sviluppo socio-economico della città – spiega l’assessore comunale al Patrimonio, Domenico D’Amato – Ci auguriamo ci possa essere un ampio interessamento”.

Alle sue parole, fanno eco gli assessori municipali alle Politiche sociali Ilaria Pagani, allo Sport Gabriele Musarò e alla Cultura Laura Succi: “Si tratta di uno spazio strategico per la città e che può essere un luogo attrattivo sia per i nostri cittadini che per gli abitanti di tutto il saronnese e che, nel contempo, rappresenti una risorsa anche per possibili vocazioni al sociale. La gara in ogni caso darà un nuovo contributo al rilancio di Saronno”.

(foto archivio: il minigolf di Saronno)

19072022