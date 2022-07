x x

SARONNO – La lista di maggioranza Saronno civica sta dalla parte del presidente del consiglio, Mario Draghi, nell’attuale crisi politica che si sta vivendo a livello nazionale.

Ecco ll comunicato della civica saronnese.

L’Italia deve combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale.

L’appello rivolto a Mario Draghi, autore di questa affermazione, affinché resti a palazzo Chigi sta arrivando non solo da diversi partiti di centro sinistra e di centro destra, ma anche dai diversi settori e rappresentanti della società civile italiana, dal mondo del lavoro (Confindustria e sindacati), dai medici, dai sindaci delle grandi città e dei comuni più attenti, come Saronno, oltre che dall’Unione europea. Tutti uniti nel chiedere a Draghi di ripensarci, di ricompattare la maggioranza e di proseguire con la sua azione di governo in una fase difficile per l’Italia e per l’Europa.

Queste prese di posizione, queste spinte rappresentano il senso di responsabilità e la consapevolezza di gran parte del nostro Paese della necessità che il Governo guidato da Mario Draghi porti a termine gli impegni presi e le riforme già iniziate. Sembra incredibile che la crisi finanziaria, la pandemia, la guerra e, in generale, l’attuale situazione economico-sociale non bastino per convincere tutte le forze politiche a mettere da parte gli interessi particolari per far prevalere l’interesse generale. Si alzano per questo le voci della parte di società civile più consapevole delle conseguenze di una crisi inopportuna. Conseguenze che ci riguardano molto da vicino: sta infatti arrivando alla fase conclusiva del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il progetto di rilancio economico rivolto agli Stati membri dell’Unione europea.

La lista Saronno Civica sta dalla parte di Mario Draghi e della continuità dell’azione di Governo. Del resto, le previsioni di bilancio e i progetti da realizzare a breve e medio termine in tutti i Comuni italiani, e dunque anche nel Comune di Saronno, sono stati redatti su questo piano, integrato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari voluto proprio dal Governo Draghi per affrontare le grandi sfide del futuro. Sfide che anche la nostra città sta affrontando, attraverso interventi concreti volti a migliorare la condizione economica e sociale delle fasce più deboli della città, il rinnovamento dell’edilizia scolastica, la digitalizzazione, la transizione ecologica.

È dunque evidente che una crisi di Governo oggi non serve a nessuno e nemmeno alla nostra città. Saronno Civica, nel suo piccolo, si augura che le forze politiche trovino la soluzione per risolvere le conflittualità e che le istanze e le proposte di cambiamento economico e sociale promosse dal Governo Draghi possano proseguire sino alla naturale scadenza del mandato.

Lista Saronno Civica con Augusto Airoldi

