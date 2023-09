GERENZANO – Una nuova casa per il Risiko club Aironi: ad ospitare gli appassionati del gioco da tavolo sarà il minigolf di Saronno, in via Ungaretti. Il trasloco ha avuto il via lo scorso giovedì 21 settembre e segna l’inizio della serie di appuntamenti della nuova stagione, che sono previsti ogni giovedì alle 21.10 per tornei e divertimento.

Il Risiko club Aironi accoglie nuovi appassionati e curiosi del settore che volessero avvicinarsi al gioco di strategia: ogni sera si tengono partite da 90 minuti, che si inseriscono in tornei della durata di cinque settimane.

Un giorno importante per il club di Gerenzano: giovedì 21, infatti, non è solo la data del trasloco, ma anche il giorno della finale del torneo Costantino – dal nome dell’imperatore dell’Antica Roma, ambientazione che caratterizza l’intera serie di tornei di questa nuova stagione.

(foto archivio)