SARONNO – Ondata di caldo in Lombardia. per ora la canicola non molla: “Le persistenti condizioni di stabilità atmosferica stanno determinando sulla regione valore di tempestamento costamente superiori alla norma di questo periodo – confermano dal servizio meteo regionale – Nel corso della scorsa settimana si è assistito ad un graduale aumento dei valori termici culminato nella giornata di venerdì 15 luglio con massime di 36-39 gradi registratesi in gran parte della pianura e nei principali fondovalle, e minime fra 17 e 24 gradi, seguite da un leggero calo nel fine settimana scorso”.

Nel corso della settimana, dicono dalla Regione, “insisteranno ancora condizioni di tempo stabile, eino a sabato mentre da domenica 24 luglio potrebbero aprirsi anche differenti scenari. Per quanto riguarda le temperature, si attende un nuovo graduale aumento col raggiungimento dei valori più elevati nella giornata di giovedì 21 luglio e venerdì 22 luglio. Probabile il superamento della soglia dei 39 gradi”.

19072022