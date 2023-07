x x

SARONNO – Dopo essersi recato con amici, l’altra sera, nell’area sportiva che si trova alle porte di Saronno, dove c’è il minigolf lungo la Saronno-Monza, al rientro a casa si è accorto di avere su una gamba una puntura di insetto, che gli dava sempre più fastidio e dunque ha ipotizzato di essere stato punto mentre si trovava a Saronno, pur non avendone la certezza perchè nell’immediatezza non si era accorto di niente. Ma visto che il dolore cresceva, è andato a farsi visitare al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza ed è emerso che sarebbe stato morso da un ragno violino. Questa la disavventura – riferita dal quotidiano La Prealpina – di un giovane abitante a Legnano: le sue condizioni non appaiono comunque preoccupanti.

L’ipotesi è appunto quella di una puntura del ragno violino, che d’altra parte è una specie autoctona della zona, non solo nel verde ma anche in ambito urbano.

