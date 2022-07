x x

GERENZANO – E’ stato ricoverato all’ospedale di Castellanza l’uomo di 57 anni rimasto ferito nel pomeriggio di ieri a Gerenzano, in via Carducci, dopo lo scontro fra una automobile ed una motocicletta. Il sinistro si è verificato alle 18.20 nei pressi della intersezione con via Pascoli e non lontano dal tratto locale dell’ex statale Varesina e dal confine saronnese. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, con una ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’auto-infermieristica. Il paziente è stato infine trasportato al nosocomio castellanzese, ha riportato lesioni e contusioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo.

I militari dell’Arma, come sempre avviene in simili circostanze, si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di ricostruire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

20072022