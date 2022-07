Pastasciutta antifascista, svastiche sui manifesti

x x

COGLIATE – “Pastasciutta antifascista, non c’è pace per questi poveri manifesti. Prima oggetto di scherno e sbeffeggiamento da parte del consigliere comunale Pozzi. Ora imbrattati miserevolmente da ignoti con simboli nazisti. Simboli per altro venuti male, un po’ storti. Non ci sono più i nazisti di una volta. Neanche la svastica sanno più disegnare”: a denunciare l’accaduto è la lista civica Uniti per Cogliate.

“Commentiamo questo fatto con ironia, senza però sminuirne la gravità. Non si tratta di una ragazzata, ma del segnale di un pensiero che viene sdoganato con troppa facilità, tra indifferenza e ignoranza – rilevano dalla civica – La risposta a questo gesto oltraggioso e provocatorio è nei volti sorridenti delle tantissime persone che sabato scorso si sono ritrovate a Cogliate per l’evento della “Pastasciutta dei fratelli Cervi”. Per ribadire un impegno sociale e politico che nasce dai valori della tolleranza e del rispetto”.

(foto: uno dei manifesti imbrattati)

