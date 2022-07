x x

CISLAGO – Tiene banco sui social quello che è successo in via Foscolo a Cislago l’altra notte dove qualcuno ha smontato e sottratto la ruota posteriore di una utilitaria che era posteggiata sul ciglio della strada, ed a testimonianza non mancano le foto dell’accaduto. Insomma, qualcuno si sarebbe preso la briga di alzare col cric la vettura e quindi smontare e rubare una delle ruote posteriori, ed i commenti non proprio tenere nei confronti dell’autore (o degli autori) del furto proprio non mancano.

E d’altronde non si tratta di episodio inedito: fatti simili erano capitati in passato anche a Saronno e nel circondario.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social)

