Cecchetti: “Lega leale con cittadini e Governo”

x x

MILANO – “La Lega ha sempre lavorato con responsabilità per l’Italia e gli italiani, mettendo davanti a tutto le esigenze dei cittadini rispetto alle convenienze elettorali di partito. Pd e Movimento 5 Stelle hanno invece messo i loro interessi di bottega davanti ai problemi concreti che la Lega, stando in questo Governo di emergenza nazionale, ha affrontato ogni giorno: il caro carburanti, il caro energia, la crisi degli agricoltori e allevatori colpito dalla siccità”. Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Prosegue Cecchetti: “Per altri le priorità erano ius soli, cannabis o i veti assurdi su inceneritori. Sono loro ad aver affossato questo Governo. La Lega è stata leale e responsabile verso i cittadini e le istituzioni, Pd e Movimento 5 Stelle no: ora saranno i cittadini a giudicare chi è stato dalla loro parte e chi no!”

22072022