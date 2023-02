x x

MILANO – “Positivi e importanti i lavori della cabina di regia per le Olimpiadi Milano – Cortina 2026 di oggi. Matteo Salvini, Attilio Fontana e Luca Zaia stanno affrontando con pragmatismo la realizzazione di un appuntamento internazionale di primario rilievo per i nostri territori. Il cambio di passo rispetto al passato è chiaro: si antepone la concretezza e lo sviluppo programmatico ai no sistematici di Pd e M5S”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore lombardo del Partito, Fabrizio Cecchetti.

“Quelli che non avrebbero portato i giochi olimpici invernali del 2026, che hanno fatto perdere a Roma le Olimpiadi, quelli che avrebbero bloccato opere infrastrutturali fondamentali per il Paese” conclude Cecchetti.

(foto archivio: al centro, Fabrizio Cecchetti, esponente della Lega)

28022023