SARONNO – C’è chi ha visto le fiamme avanzare molto rapidamente ed in un attimo avvolgere un intero boschetto, fra i campi agricoli: non sono mancati i momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Cascina Colombara, la frazione a sud dell’abitato di Saronno. Non lontano dalla linea ferroviaria Saronno-Seregno attorno alle 18.30 si è sviluppato l’improvviso rogo che ha incenerito decine di metri quadrati di campagna e, appunto, uno degli ultimi boschetti presenti in zona, avvicinandosi pericolosamente ad alcune case. A risolvere per il meglio la situazione sono stati i vigili del fuoco del distaccamento saronnese subito accorsi, che sono riusciti a fermare il “fronte di fuoco” e poi via via hanno spento tutti i focolai.

Nel corso dell’incendio si è alzata una altissima colonna di fumo, visibile anche a chilometri di distanza, dal centro di Saronno a Solaro; ed in zona è stato chiaramente percepibile l’odore di bruciato. Le operazioni di spegnimento, anche per smassare le ceneri, sono andate avanti sino a tarda ora, oggi è il giorno della conta dei danni, per capire quale sia esattamente la superficie distrutta dal fuoco; e saranno avviati accertamenti per chiarire le cause, ovvero la provenienza della “prima scintilla” che poi col grande caldo e la vegetazione secca per la siccità ha determinato questo incendio di grandi proporzioni.

Nessuno, durante l’incendio, è rimasto ferito; ed i fumi non sono apparsi pericolosi per gli abitanti in zona, trattandosi del prodotto della vegetazione in fiamme.

23072022