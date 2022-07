x x

SARONNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ed i rinforzi provenienti dal circondario hanno posto sotto controllo le fiamme che alle 18.30 di oggi sono divampare nella campagna alla periferia fra Saronno e Caronno Pertusella ed in particolare alle porte di Cascina Colombara, in particolare presto raggiungendo un boschetto, con gli alberi in fiamme che hanno causato una altissima colonna di fumo scuro, ben visibile anche in serata da Saronno, Solaro e circondario. Per i pompieri la priorità è stata quella di “difendere” alcune abitazioni che ad un certo punto si sono trovate a non molta distanza dal fronte delle fiamme.

Ora è in corso l’opera di tutti i più piccoli focolai e si stanno smassando le ceneri, per evitare che il fuoco possa “ripartire” nella notte. Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire, così come quale sia la superficie dell’area interessata dal rogo.

La colonna di fumo è stata ben visibile anche di sera da Saronno, come testimoniato da questa immagine.

Ed anche dalla periferia di Solaro lungo la Saronno-Monza.

E molti cittadini hanno ripreso l’accaduto con i loro telefonini.

22072022