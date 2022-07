x x

SARONNO – Il lavoro dei pompieri e l’azione di contenimento della protezione civile ha ridotto la portata dell’incendio in via Boschetti alla Cascina Colombara ma nel corso della notte i residenti della zona sud di Saronno hanno rivisto fumo e anche fiamme.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri a Cascina Colombara, la frazione a sud dell’abitato di Saronno. Non lontano dalla linea ferroviaria Saronno-Seregno attorno alle 18.30 si è sviluppato l’improvviso rogo che ha incenerito decine di metri quadrati di campagna e, appunto, uno degli ultimi boschetti presenti in zona, avvicinandosi pericolosamente ad alcune case. In serata i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme ma poi sono riprese.

Per tutta la notte sul posto sono rimasti pompieri e protezione civile.

