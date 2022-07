x x

GORLA MINORE / SARONNO – Ciclista investito a Gorla Minore, carabinieri di Saronno e polizia stradale hanno fermato il conducente dlel’auto che l’aveva tralvolto L’episodio si è verificato l’altra notte sulla provinciale 19 a Gorla Minore, alle 22.30: lo scontro fra l’auto e la bici, il ciclista che è caduto a terra, è stato soccorso da ambulnza ed automedica e quindi trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, non è in pericolo di vita.

Nell’immediatezza, l’intervento dei militari dell’Arma e di una pattuglia della polizia stradale: come sempre accade in simili circostanze, quando ci sono incidenti con feriti, hanno eseguito l’alcol test al guidatore della vettura, che è risultato “positivo” e ne è scaturito un bisticcio con i carabinieri e gli agenti della stradale. L’automobilista, di quarant’anni, ha esagerato ed è stato fermato dalle forze dell’ordine.

